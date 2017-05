Nokia 3310, është kthyer në një avatar modern

Celularin klasik Nokia 3310 u bë i dashur për një sërë gjërash si jeta e gjatë e baterisë, qëndrueshmëria, lojat etj.

Nokia 3310 (2017) rikthen shumë nga këto, por shton disa veçori të reja të përzierjes, siç është interneti 2G, kamera dhe ngjyra modern, shkruan rtv21.tv.

Arsyet kryesore pse duhet ta bleni një Nokia 3310 janë:

1. Nostalgjia – Nokia 3310 (2017) mban dizajn të mishërimit të saj të mëparshëm, duke përfshirë qoshet e rrumbullakosura dhe dritaret e lakuara të ekranit, të cilat Nokia ka pretenduar se do të bëjnë për “lexueshmëri më të mirë në dritën e diellit”. Përveç modifikimeve dhe ndryshimeve më të reja, Nokia 3310 i ri pa dyshim sjell një valë nostalgjie për tifozët e markës. Nëse jeni në mesin e atyre që kanë dashur telefonat me karakteristika nga Nokia atëherë kjo është për ju.

2. Jeta e baterisë – Kur krahasohet me smartfonët e sotëm, telefoni i ri Nokia 3310 nuk qëndron askund, por pastaj mund ta blini atë si një telefon i dytë me jetëgjatësi të shkëlqyeshme të baterisë. Ai mburret me një gatishmëri të baterisë deri në një muaj, e cila është e pamundur të përputhet me çdo smartphone të disponueshëm në treg.

3. Snake – Më shumë se prisni për rindezjen e Nokia 3310, ka pasur disa tifozë që po prisnin kthimin e legjendës së Snake lojës. Ajo ka bërë një rikthim në telefon me disa përditësime përgjatë rrugës dhe gjithashtu është optimizuar për ekranin me ngjyra, shkruan rtv21.tv.

4. Qëndrueshmëria – Në vitet 2000, Nokia 3310 origjinal ishte shënuar si një telefon gati i pathyeshëm i qëndrueshëm sa duhet për të mbijetuar me pika të panumërta. Telefoni i ri pritet të jetë i ngjashëm në aspektin e qëndrueshmërisë dhe besueshmërisë. Dhe edhe nëse Nokia 3310 i ri pushon për ndonjë arsye ose humbet, nuk do t’ju kushtojë një bombë.

5. Në dispozicion offline – Ndryshe nga çdo markë tjetër sot, HMD Global ka vendosur të shkojë në rrugë offline, të paktën për rinovimin e Nokia 3310. Ky është një plus pasi ju nuk do të duhet të humbni kohën tuaj në internet. Gjithashtu që ju do të merrni kohë për t’u përdorur me pajisjen para se të vendosni të shpenzoni paratë tuaja në të./21Media

