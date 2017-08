Hoti ka treguar arsyen se pse doli nga mbledhja e LDK-së

I nominuari për kryeministër nga koalicioni LAA, Avdullah Hoti ka treguar se sot ka dalë më herët nga takimet konsultuese të LDK-së për shkak të angazhimeve tjera që i ka.

Po ashtu Hoti ka thënë se LDK do të dalë më propozimet më të mira për kryetarë të komunave.

“Per shkak te angazhimeve te tjeta, kam dale me heret nga takimet konsultuese qe po mbahen ne LDK lidhur me kandidaturat per kryetar te komunave. Kjo eshte e verteta lidhur me titujt e dhene neper media se e kam leshuar mbledhjen e kryesise. LDK do te dale me propozimet me te mira per kryetar te komunave. Po ndertohet nje koncenzus shume i gjere ne kete aspekt permes frymes demokratike qe i ka hije LDK-se”, thuhet në postimin e Hotit në Facebook./21Media