Sulmuesi brazilian ka pësuar një lëndim në ndeshjen e mbrëmshme ndaj Marseille

Sulmuesi brazilian ka pësuar një lëndim në ndeshjen e mbrëmshme ndaj Marseille

Paris Saint-Germain nën ethe. Ylli i skuadrës franceze, Neymar nuk mundi dot të përfundojë sfidën me Marseille, për shkak të një lëndimi në këmbën e djathtë, gjatë një dueli me Bouna Sarr dhe u largua nga fusha e lojës me barelë mes lotëve.

Neymar u dërgua në spital për të parë gjendjen e tij dhe mësohet se lëndimi nuk është aq i rëndë sa u mendua.

Megjithatë, prania e tij në ndeshjen me Real Madridin pas nëntë ditësh është në dyshim, ndërkohë që ai nuk do të jetë në sfidat e radhës në Ligue 1.

Kujtojmë se PSG ka humbur1:3 ndeshjen e parë ndaj kampionëve të Evropës në Santiago Bernabeu dhe në rast se Neymar nuk do të luajë në sfidën e kthimit, klubi francez do ta ketë shumë të vështirë të kërkojë përmbysjen e rezultatit për të kaluar në çerekfinale të Ligës së Kampionëve.