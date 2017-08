Është lansuar para disa orëve kënga më e re e Rita Orës.

Rita kësaj here ka bashkëpunuar me DJ e njohur Avicii, për të sjellë Lonely Together. Kënga nuk ka videoklip, për momentin vjen vetëm si audio dhe në pak orë ka marrë rreth 300 mijë shikime në Youtube.raporton KultPlus.

Avicii së fundmi ka realizuar disa këngë të ndryshme që vijnë si bashkëpunime me artistë të njohur ndërkombëtarë.