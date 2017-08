INPO ka dizajnuar raportin duke bërë matjen e kënaqshërisë së qytetarëve për 15 fusha të shërbimeve komunale

​Organizata Iniciativa për Progres (INPO) publikon sot raportin “Indeksi i kënaqëshmërisë së qytetarëve me shërbimet komunale në Prishtinë”.

Panelistë në këtë konferencë do të jetë sekretarja e Ministrisë së Administrimit të Pushtetit Lokal, Rozafa Ukimeraj, kryetari i Komunës, Shpend Ahmeti dhe kryesuesi i Kuvendit Komunal, Halim Halimi.

INPO ka dizajnuar raportin duke bërë matjen e kënaqshërisë së qytetarëve për 15 fusha të shërbimeve komunale, bazuar në indikatorë matës për secilën fushë dhe shërbim. “Indeksi i kënaqëshmërisë së qytetarëve me shërbimet komunale” synon që në baza vjetore të skanoj kënaqëshmërisë e qytetareve me performancën e komunës, rezultatet e të cilit do të ndikonin në prioritizimin e politikave investive dhe ngritjen e cilësisë së shërbimeve komunale.