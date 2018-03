Presidenti i Rusisë flet sërish për armët bërthamore

Rusia do të përdorë armët bërthamore, por vetëm si kundërpërgjigje ndaj kërcënimeve, tha sot Presidenti i Rusisë, Vladimir Putin, duke pohuar me këtë rast se një skenar i tillë do të ishte një katastrofë globale.

Putin tha se vendimi për përdorimin e armëve bërthamore mund të merret, nëse sistemi rus i mbrojtjes zbulon jo vetëm shkrepjen e raketave në drejtim të territorit rus, por edhe trajektoren e tyre dhe kohën se kur do të qëllojnë ato Rusinë. “Po, do të ishte kjo një katastrofë globale për botën, por si shtetas dhe President i Rusisë, dëshiroj të pyes: Kujt i nevojitet një botë pa Rusinë”, tha Putin.

Siç dihet, në fjalimin e tij vjetor drejtuar kombit javën e kaluar, Putin nxiti reagime të ashpra, pasi që foli për përdorimin e armëve bërthamore dhe me shpalosjen e detajeve për armët që po zhvillon vendi i tij. Megjithatë, vëmendjen më të madhe e joshi deklarata e tij se Rusia çdo sulm kundër aleatëve të saj do ta konsideroi si sulm kundër Rusisë dhe se Moska nuk do të ngurroi që të përdor armët bërthamore.

Reagimet më të ashpra erdhën nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës, të cilat akuzuan Rusinë se po destabilizon gjithë botën. Putin gjithashtu tha se nuk është i dëshpëruar me presidentin amerikan, Donald Trump, por me sistemin e paparashikueshëm të marrëdhënieve mes Moskës dhe Uashingtonit. Presidenti rus tha se Trump i ka lënë një përshtypje mjaft të mirë në nivelin personal, por qartësoi se është tejet i dëshpëruar me sistemin./21Media