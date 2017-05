Tomor Qela ka reaguar pas deklaratës së Shaip Mujës në Seancën e fundit të Kuvendit

Tomor Qela, ish-zëdhënës i komisionit që u quajt i ekspertëve, i formuar nga kryeministri në largim Isa Mustafa ka reaguar ndaj deklaratës së deputetit të PDK-së Shaip Muja gjatë seancës së Kuvendit ku u votua mocioni i mosbesimit për Qeverinë.

Qela në reagimin e tij ka thënë se emri i tij u lakua nga “një ‘deputet’ i Parlamentit të Republikës së Kosovës (Shaip Muja). Emër i panjohur për mua? Nuk kisha vënë re të bëmat e tij, pasi që nuk më kujtohet se e kam takuar ndonjëherë, qoftë edhe për të përshëndetur!”.

Qela thotë se pasi që tema për të nuk ishte në rend dite dhe për këtë konsideron se është keqpërdorur foltorja e Parlamentit.

“Po mirë, le të mbetet në ndërgjegjen e keqpërdoruesit. Me ketë rast dëshiroj të falënderoj kryetarin e Parlamentit (z. Kadri Veseli) dhe deputetët e tjerë, për reagim të menjëhershëm dhe korrekt!. Fillimisht desha të deponoj padi civile për këtë çështje, por isha i kufizuar nga legjislacioni në fuqi, sepse ju (Sh. Muja) keni keqpërdorur autoritetin dhe foltoren e Parlamentit të Kosovës, nën ombrellën e imunitetit”, thuhet në reagimin e Qelës.

Qela ka thënë se se ajo që i ka bërë përshtypje ishte klasifikimi me fjalë prej akademikut mercenar dhe se ky fakt e ka shtyer që të bëjë një reagim, i cili do të sqaronte për opinionin e gjerë filozofinë e klasifikimit të fjalës mercenarë.

“Sinqerisht, dhe me përgjegjësi morale e profesionale iu them se mund të jem mercenar për dije, shkencë, profesion dhe mbrojtje administrative të institucioneve, por asnjëherë nuk do të lejoj njollosjen e emrit tim, nga njerëz të paditur, analfabet e të ndërsyer. Kjo për faktin se kam punuar me përkushtim e zell, në projektet më kapitale (të profesionit) në dy dekadat e fundit. Më vonë, pas hulumtimit në CV tënde, kuptova se ju (Sh. Muja) jeni “DOKTOR” me profesion, dhe nuk lidheni asgjë me punën time, prandaj me erdhi ndër mend t’iu pyes? Çfarë jeni ju në të vërtetë: A jeni Doktor apo MERCENAR i shëndetit, Deputet apo MERCENAR nga foltorja e Parlamentit, politikan apo MERCENAR i politikës, ekspert apo MERCENAR kundër ekspertëve”, ka thënë Qela.

“Nëse të gjitha përgjigjet e këtyre pyetjeve janë të sakta, besoj se do të vlen klasifikimi për ju (Sh. Muja) dhe ekspertët e ashtuquajtur që ke mbrapa; se nuk jeni asgjë më shumë se analfabetë në fushën e Gjeografisë; hiq më pak se njerëz llomotitës që krekosen si aligatorë të uritur në bregun e lumit të ndotur dhe keqpërdorues foltoresh, faktesh, profesionesh e institucionesh”, ka thënë në fund ai.

