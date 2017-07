Zaev po respekton procedurat për emërim-shkarkim

Në mbledhjen e fundit të qeverisë u pranuan edhe disa nga dorëheqjet e para nga drejtorët e eshalonit të tretë. Në të njëjtën seancë u emëruan disa emra të rinj. Por shumica e pozitave të drejtorëve dhe udhëheqësve të sektorëve ende mbeten të boshatisura, përderisa negociatat mes partive po vazhdojnë.

Kryeministri i vendit, Zoran Zaev tha se arsyeja se përse po zgjat emërimi i personave për eshalonin e tretë është se qeveria është e vëmendshme që çdo procedurë të realizohet në pajtim me të gjitha rregulloret dhe ligjet. Ai tha se po i përzgjedhin me kujdes personat e rinj.

“Një pjesë e punëve po ndodhin tash pas dy muajve për shkak të asaj që them se do të jemi më ndryshe. Nuk kemi qëllim të ndryshojmë të gjithë në administratë. Do të ndërrohen njerëzit që kanë dorëzuar dorëheqje, aty ku është strategjikisht në pajtim me rregullat. Do të mbajnë njerëz të caktuar të cilët janë profesionistë, kështu i shohim gjërat, por prapë se prapë duhet ti ndjekim procedurat ligjore”, u shpreh Zoran Zaev.

Zëvendëskryeministri për çështje Evropiane, Bujar Osmani theksoi se procesi i ndarjes së posteve të eshalonit të tretë po monitorohet nga sekretariati për çështje evropiane dhe nga delegacioni i Bashkimit Evropian.

“Është shumë me rëndësi që të respektohet procedura ligjore gjatë emërimit dhe shkarkimit të drejtorëve. Këtë proces ne si sekretariat e monitorojmë për shkak se është i rëndësishëm në rrugën tonë drejt integrimit. Këtë proces e monitoron edhe Komisioni Evropian. Do të duhet të respektohet procedura në mënyrë shumë precize”, tha Bujar Osmani, zëvendëskryeministër për çështje Evropiane.

Edhe përfaqësuesi i BDI-së në grupet punuese, Sadulla Duraku tha se arsyeja e vonesës janë problemet ligjore, ndërsa theksoi se procesi është në përfundim e sipër dhe se nuk ka asnjë mosmarrëveshje mes partive politike në lidhje me emrat e kandidatëve.

“Mospajtime për momentin nuk kemi, tash është normale që ne ti shikojmë gjërat, dhe jemi duke biseduar për të lëvizur në kahje pozitive, por bëhet fjalë për çështje voluminoze dhe dikasteret e drejtorive dhe bordet dhe kështu që ne duhet të shkojmë në hap të ngadalshëm që të mos gabojmë”, tha Sadulla Duraku, nga BDI.

Nga Aleanca për Shqiptarët theksojnë se negociatat janë në vijim dhe kjo do të thotë se ende nuk janë dakorduar palët.

“Procesi i negociatave është në vijim dhe derisa është në vijim nënkuptohet se akoma nuk janë dakorduar palët. Nuk është e vërtetë që ka mospajtime por bëhet fjalë për dinamikë të ngadalshme për shkak të vëllimit të madh të ndryshimeve shumë dimenzionale që përgatiten nga garnitura e re qeveritare“, nga Aleanca për Shqiptarët.

Në lidhje me emërimet e eshalonit të tretë kanë reaguar disa herë nga partia opozitare VMRO-DPMNE, të cilët thonë se me largimin e mbi 1500 punëtorëve brenda një dite, Zaev po mundohet ta partizojë shtetin.

“Nga vendet e punës përzihen drejtorë të suksesshëm të institucioneve vetëm se nuk kanë punuar për interesat e Zaevit dhe LSD-së dhe se mbi ta, regjimi i ri nuk ka kontroll. Në vendin e tyre, Zaev dhe LSD vendosin ushtarë partiakë në bazë të parimit të cilën e paralajmëruan se do të punojnë: nga “pastruesja deri te drejtori”. Do të punësohen vetëm njerëzit me librezë të LSD-së e cila do të jetë letërnjoftimi i dytë në Maqedoni. Këtë e paralajmëroi Zaevi dhe deputetët e tij”, nga VMRO-DPMNE.

Siç e konfirmoi edhe vet, Kandidatë për sekretar në ministrinë e drejtësisë është përcaktuar Zulfi Adili nga Uniteti, ndërsa për të, ashtu si për 2 kandidatë nga BDI dhe 4 nga kandidatë nga radhët e LSDM-së, po ka probleme teknike, dhe mospajtime ligjore për shkak të të cilëve nuk po mund të emërohen. Në bazë të marrëveshjes 70 % të vendeve të eshalonit të tretë do ti takojnë LSDM-së, ndërsa 30% partive shqiptare, nga të cilat 70% për BDI-në dhe 30% për Aleancën, shkruan TV21./21Media