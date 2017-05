Kelmendi priti në takim ambasadorin e Hungarisë në Kosovë

Kelmendi priti në takim ambasadorin e Hungarisë në Kosovë

Zëvendëskryeministri i Republikës së Kosovës, Ramiz Kelmendi, priti sot në takim ambasadorin e Hungarisë në Kosovë, Laszlo Markusz.

Gjatë takimit zëvendëskryeministri Kelmendi vlerësoi se marrëdhëniet ndërmjet dy vendeve janë shumë të mira dhe shprehu nevojën e intensifikimit të marrëdhënieve bilaterale, në fusha të interesit të përbashkët me theks të veçantë në bujqësi, infrastrukturë dhe teknologji.

Kelmendi falënderoi Hungarinë për përkrahjen e deritashme në të gjitha proceset në Kosovë, sidomos në procesin e integrimeve evropiane.

Ai tha se Qeveria e Kosovës do të vazhdojë implementimin e ligjit për investime strategjike përmes të cilit bizneset do të trajtohen në mënyrën të drejtë, do t’u hapet perspektivë në zhvillimin e mëtutjeshëm të tyre.

Nga ana e tij, ambasadori shprehu gatishmërinë e Qeverisë hungareze për thellimin e bashkëpunimit me Qeverinë e Kosovës edhe në të ardhmen.

Markusz me këtë rast theksoi edhe interesimin e bizneseve hungareze për hapjen e fabrikave për prodhim të veglave bujqësore ku Kosova është identifikuar si vend strategjik për Hungarinë, në fushën e zhvillimit të bujqësisë./21Media

http://rtv21.tv/qeveria-hungareze-e-gatshme-te-thelloje-bashkepunimin-qeverine-e-kosoves/