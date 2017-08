Pasnesër do të emërohet ushtruesi i funksionit

Pasnesër do të emërohet ushtruesi i funksionit

Ka filluar procedura për zgjedhja e Prokurorit Shtetëror, pas shkarkimit të Marko Zvrlevskit nga ky funksion. Si pikë shtesë, Qeveria në seancën e sotme e miratoi Propozim-përfundimin me të cilin nga Kuvedi do të kërkoj të shpall konkurs për Prokuror Shtetëror Publik, shkruan tv21.tv

Qeveria në pajtueshmëri me nenin 41 të ligjit për prokurori publike erdhi në përfundim:

Që t’i propozoj Kuvendit të RM-së që ta shpallë emërimin e prokurorit publik të R.Maqedonisë” nga Qeveria e RM-së.

Afati për paraqitjen e kandidatëve do të zgjasë 15 ditë, pasi që konkursi të publikohet në Gazetën zyrtare. Edhe Këshilli i Prokurorëve do të ketë afat prej 15 ditëve që të jap mendim pozitiv apo negativ për kandidatët e paraqitur.

“Sipas ligjit për zgjedhjen e prokurorit shtetërorë, deputetët me shumicë të thjeshtë, përkatësisht me 61 vota, do të duhet të zgjedhin personin që do të ulet në vendin e Marko Zvrlevski, pasi që paraprakisht është kryer e gjithë procedura. Përkatësisht, Qeveria deri te Kuvendi do të propozoj një kandidat i cili ka pajtueshmërinë e Këshilli për prokurorë publik. Por tani pëf tani nuk dihet se kur do të përfundoj ky proces, duke e pasur parasysh se afati kohor për këtë procedurë përputhet me fushatën e zgjedhjeve lokale”.

Përveç zgjedhjes së prokurorit shtetërorë, i cili duhet ta hap rrugën e reformave në sistemin gjyqësor, zgjedhjet lokale tani për tani e kanë shtyrë edhe zgjedhjen e kryetarëve në disa Gjykata Themelore duke përfshirë këtu edhe Gjykatën Penale –Shkup. Kryetari i Këshillit Gjyqësor, Zoran Karaxhovski, thotë se në ndërkohë po i bëjnë testim dhe po kryejnë intervistë me kandidatët e paraqitur, por siç duket zgjedhja e tyre do të bëhet pas zgjedhjeve lokale. Ekspertët juridik që i konsultuam, insistojnë se në këto poste kyçe të sistemit juridik duhet të gjenden persona pa njolla në karrierë.

“Me presionin e opinionit publik duhet të zgjidhen njerëz të cilët janë profesionist, ndërsa duke pasur parasysh rekomandimet e sektorit civil, të cilat janë publikuar në edicionin e fundit të blu print-it ku mes 22 rekomandimeve konkrete ka edhe rekomandime për ndryshim të ligjeve, ku parashtrohet pyetja për përgjegjësin e anëtarëve të këtyre organeve siç është Këshilli Gjyqësor, Këshilli i Prokurorëve Publik etj”, u shpreh Mirosllav Draganov, drejtor ekzekutiv i Institutit për të drejtat e njerëzve.

Ambiciet e tyre për tu ulur në postin e prokurorit publik deri më tani kanë treguar disa avokatë, ndërsa për postin udhëheqës në Gjykatën Penale të Shkupit janë paraqitur tetë kandidat./21Media