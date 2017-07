​Mustafa paralajmëroi se mund të ketë probleme me furnizim me energji elektrike

Mos konstituimi i Kuvendit të ri të Kosovës, ka shkaktuar probleme të shumta për Qeverinë në largim duke lënë kështu pezull edhe çështjen e rishikimit të buxhetit.

Ministri në detyrë i Financave, Avdullah Hoti, tha se aprovimi i parë që duhet të bëhet pas konstituimit të Kuvendit të Kosovës është aprovimi i ndryshimit të buxhetit për vitin 2017.

Sipas tij, mungesa e mjeteve çon në shkurtim dhe rialokim të fondeve. Ai tha se është përgatitur ndryshimi i ligjit të AKP-së përmes të cilit pritet të hyjnë 88 milionë euro për projektet kapitale.

Kryeministri në largim, Isa Mustafa u shpreh se për të tejkaluar situatën e palakmueshme aktuale në vend, dëshiron që Kuvendi të konstituohet qysh nesër.

Qeveria ka miratuar sot edhe vendimin që të shqyrtohen kërkesat për shpronësim për zonat kadastrale Hade dhe Shipitullë.

Kryeministri Mustafa tha rregullimi i çështjes së shpronësimit është më shumë se emergjente. Ndërsa shtoi se problemet janë paraqitur edhe pse në atë zonë shtëpitë nuk janë të banuara.

Mustafa paralajmëroi se mund të ketë probleme me furnizim me energji elektrike për shkak të këtyre vonesave në mihjen e sipërfaqeve.

Ndërkaq, janë aprovuar edhe nismat për negocimin e marrëveshjeve me Kroacinë dhe Kuvajtin me ç’rast u konsiderua se me këtë marrëveshje, hidhen bazat e zhvillimit ekonomik ndërmjet shteteve.

Ndryshe, Qeveria në largim ka aprovuar vendimet për vazhdimin e mandatit për sekretarin e përgjithshëm të Ministrisë së Zhvillimit Ekonomik, Nazmi Zenelaj, kryeshefit ekzekutiv të Agjencisë Shtetërore të Arkivave të Kosovës, Ramë Manaj, kryeshefit të Agjencisë Kosovare për Standardizim, Hazif Gara, si dhe vazhdimin e mandatit të kryeshefit ekzekutiv të Agjencisë së Ushqimit dhe Veterinarisë, Valdet Gjinovci./21Media