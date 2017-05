Në QKUK thonë se u mungojnë mjetet financiare

Qendra e Shërbimit Klinik të Ortoprotetikës në Qendrën Klinike Universitare të Kosovës, ka më shumë se një vit që nuk është furnizuar me material nga i cili punohen këpucët ortopedike dhe mjete ndihmëse për lehtësim të ecjes së atyre që kanë humbur ndonjë gjymtyrë, ose kanë deformime. Tenderin për furnizim me material të kësaj klinike Organi Shqyrtues i Prokurimit e ka kthyer në ri- tenderim me arsyetimin se dy ofertuesit nuk i kishin plotësuar kriteret e duhura./21Media

