Sipas Qorrollit edhe PDK edhe VV do të merren me akuza të pasinqerta

Sipas Qorrollit edhe PDK edhe VV do të merren me akuza të pasinqerta

Opinionisti Vigan Qorrolli në RTV 21 tha se edhe PDK edhe VV do të merren me akuza të pasinqerta njëra me tjertën për arsye bllokimi.

“Edhe PDK edhe VV si dy partitë më të mëdha për nga numri i deputetëve do të merren me akuza të pasinqerta njëra me tjertën për arsye bllokimi.Kjo ka filluar që një kohë të gjatë në nivel të pushtetin lokal” tha ai.

Ai tha se kjo është çështje ankthi si për PDK ashtu edhe për VV-në.

“Kjo është çështje ankthi PDK pasojë e ankthit për shkak krizës së numrave që e ka sot për ta kaluar zotri Veseli ndërsa VV e ka krizën njejte reciprocikisht të ankthit për 28 nëntor sepse e din që shumë zor do ta ketë ta fitoj qeverinë në mandatin e dytë” është shprehur Qorrrolli./21Media