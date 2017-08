Qytetarët e revoltuar hedhin mbeturina

Qytetarët e Tetovës kanë shprehur mllefin e tyre për djegjen e deponisë së këtij qyteti, përmes një proteste. Ata këtë mllef e kanë shprehur me hedhjen e mbeturinave para ndërtesës së komunës së Tetovës. Qytetarët kërkonin përgjegjësi nga krerët e komunës, konkretisht nga kryetarja Teuta Arifi.

Qytetarët thonë se epitetin qyteti më i ndotur në botë e kanë marrë falë papërgjegjësisë së krerëve politikë të kësaj komune.

Të gjithë jemi të revolutar maksimalisht, pa dallim nga partia, kombi, feja dhe përkatësi tjera. Këtu duhet të gjithë të vijmë dhe t’i themi mjaft këtij fenomeni, mjaftë kemi pasur, mandati i saj ka përfunduar me atë që ka ndodhur dje mandati i saj ka përfunduar.

“Kjo ishte një simbolikë e vogël, kjo duhej të digjej tani, sepse është e qartë që askush nuk po del të merr përgjegjësi, nëse asgjë tjetër, të kërkojë falje qytetarëve të Tetovës, sepse në fund të fundit, kjo ndotje e ambientit është problem i madh.”

“Unë jetoj afër deponisë, ju nuk e keni idenë se si ishte mbrëmë, nuk guxonim as dritare të hapet, nuk mundeshim të flemë. Kemi fëmijë të vogël, kjo është hipokrizi e skajshme, deri kur këtu, let më thonë deri kur. Sikur të ishim diku në perëndim, për këtë në mënyrë penale do të përgjigjeshin.”

“Kemi dalë për ajër të pastër, turp i madh kjo që po ndodh, turp. Turp edhe për shqiptarët, asnjë shqiptarë këtu, turp i madh. Kërkojmë të kemi ajër të pastër, të kemi vende të apstra.”

E në ndërkohë ende po vazhdon deponia të digjet, ndërsa për shuarjen e saj nuk duket se po punohet sa duhet.

“Deponia e Tetovës po vazhdon të digjet për më shumë se 24 orë, dhe kjo gjë i ka revoltuar qytetarët, të cilët këtë revoltë e kanë shprehur përmes një proteste para komunës së tetovës. Siç po shihni, prapa meje deponia ende po vazhdon të digjet, ndërsa në shuarjen e saj po kontribuon vetëm një ekip i zjarrfikësve.”

E nga ana tjetër, sipas zyrtarëve qeveritar, kjo është vetëm një inskenim politik përmes së cilit, dikush po mundohet të prishë mendimin e opinionit në publik për udhëheqësinë e qeverisë, tani para zgjedhjeve lokale.

Sekretari i qeverisë, Dragi Rashkovksi ashtu si edhe deputeti i LSDM-së, Muhamed Zeqiri, kanë theksuar se Qeveria ka firmosur marrëveshje për dislokimin dhe pastrimin e deponisë në Tetovë, dhe ky proces duhet të fillojë nesër.

“Qeveria e Republikës së Maqedonisë ka siguruar mjete dhe ka firmosur marrëveshje për dislokimin dhe pastrimin e deponisë në Tetovë, proces ky që duhet të fillojë të hënën. Dikush këtë e ka ditur dhe për këtë shkak 2 ditë para fillimit të pastrimit dhe dislokimit ka ndezur deponinë me qëllim që të mos ndodhë ose të shtyhet ky proces, me ç ‘rast është rrezikuar shëndeti i banorëve të Tetovës. Interes i kujt është ky? Vlerësojeni vetë Ju të nderuar”, u shpreh Muhamed Zekiri, LSDM.

E mendimit të njëjtë ka qenë edhe kryetarja e komunës së Tetovës, Teuta Arifi, e cila edhe për shkak të thirrjeve të shumta të qytetarëve për të dalë me shpjegim dhe për të kërkuar falje, ashtu si edhe pjesëtarët e tjerë të komunës, nuk u paraqit në protestë. Ajo dje në lidhje me këtë kërcënoi se:

“Çdo kush ma merr mendja duhet ta dijë se kush luan me zjarrin në fund edhe digjet”, tha Teuta Arifi, kryetare e komunës së Tetovës.

Ndryshe, zjarri u dogj dje në mesditë, ndërsa menjëherë kanë reaguar zjarrfikësit, por nuk kanë arritur ta shuajnë zjarrin plotësisht. Kryesia e Komunës së Tetovës ka njoftuar se kanë të dyshuar dhe kanë ngritur padi penale kundër personave përgjegjës për këto zjarrvënie, sipas tyre, tendencioze./21Media