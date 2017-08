Propozime nga qytetarët për përgatitjen e buxhetit

Komuna e Rahovecit ashtu sikur se edhe viteve të tjera edhe këtë vit, do të mbaj dëgjime publike me qytetarë në lidhje me hartimin, planifikimin e buxhetit për vitin 2018 dhe Kornizës Afatmesme për vitet 2018-2020.

Sipas një njoftimit të komunës, debatet për dëgjime publike mbahen me qellim të marrjes së sugjerimeve, propozimeve dhe kërkesave nga qytetarët për përgatitjen e buxhetit për vitin 2018.

Qytetarët të cilët nuk kanë pasur mundësi të marrin pjesë në këto dëgjime publike, kërkesat e tyre mund t’i dërgojnë të protokolluara në Administratën Komunale ose në drejtorinë përkatëse.

Orarin e dëgjimeve publike mund të gjeni në ueb faqen e Komunës: https://kk.rks-gov.net/rahovec….

Dëgjimet publike organizohen nga KPF-ja të udhëhequr nga Kryesuesi i Kuvendit.