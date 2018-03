Një takim të veçantë kishte sot i pari i Skenderajt, Bekim Jashari

Atë sot e vizituan familja Krendali nga Rahoveci, të cilët i dorëzuan muzeut të Skenderajt maicat autentike te protestës së vitit 1998 me mbishkrimet “DRENICË LAVDI – RAHOVECI ËSHTË ME TY”.

Këto maica, 20 vjet më parë u veshen nga vajzat e Halit Krendalit, në një defile proteste në qendër të Rahovecit. Këto veshje të cilat simbolizojne përkrahjen dhe solidarizimin e rahovecjaneve me Drenicën gjatë vitit 1998, u bë me rastin e shënimit të 20 vjetorit të Epopesë së Ushtrisë Çlirimtare të Kosovës, që tashmë tradicionalisht mbahet me 5, 6 dhe 7 mars./21Media