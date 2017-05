Rama, ka thënë se pavarësisht faktit se Partia Demokratike ka hyrë në zgjedhje, ajo mbetet një kërcënim për vendin

Rama, ka thënë se pavarësisht faktit se Partia Demokratike ka hyrë në zgjedhje, ajo mbetet një kërcënim për vendin

Kryeministri i Shqipërisë, Edi Rama, ka thënë të shtunën në Progri të Korçës, se pavarësisht faktit se Partia Demokratike ka hyrë në zgjedhje, ajo mbetet, siq u shpreh ai, një kërcënim për vendin për shkak të mungesës së vizionit.

Gjatë takimit me fermerët ai foli për situatën aktuale, ku tha se shpreson dhe uron që marrëveshja të funksionojë.

“Ne sot jemi në kushte komplet të reja nga 48 orë më parë, do shkojmë në zgjedhje me programin tonë, me skuadrën tonë dhe do të kemi përballë PD, që pavarësisht se hyri në zgjedhje mbetet një kërcënim shumë i madh për këtë vend për shkak të mungesës së vizionit, mungesës së skuadrës, dhe mungesës së aftësisë për të bërë shtet. Ajo që PD ka treguar dhe që ka treguar deri 48 orë përpara, ka qenë që nuk dinë të bëjnë shtet, dinë vetëm ta çmontojnë shtetin”, tha kryeministri Rama.

http://rtv21.tv/rama-pd-hyri-ne-zgjedhje-por-ka-mungese-vizioni/