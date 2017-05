Ramiz Kelmendi tregon detaje nga martesa e tij

Zëvëndëskryeministrin Ramiz Kelmendi, jemi mësuar që ta shohim në intervista në të cilat flet për çështje politike dhe si biznismen duke folur për çështjet ekonomike. Por i ftuar në emisionin “Kojshia show” në RTV21, Kelmedi ka zbuluar detaje nga jeta e tij private. Ai ka treguar se si është njoftuar me bashkëshorten, me të cilën siç tregon ai janë 36 vjet bashkë.

“Është e vërtetë që jam njoftu në një kanagjeq të kojshive aty afër, edhe aty jam njoftu vizualisht. Kjo është me ju tregu se edhe dashuria në shiqim të parë qenka dashuri, se pa e e pa njëherë nuk mundesh me u dashuru”, ka deklaruar Kelmendi, duke shtuar se që 36 vjet që janë bashkë nuk është larguar prej gruas së tij apo siç e ka quajtur ai “me ç`dashuru”, përcjell rtv21.tv

Ai ka dhënë detaje edhe nga takimi i parë dhe si ka pasur kontaktin e parë me gruan gjatë vallëzimit në atë kanagjeq “Zakonisht këta që lypin nuse dhe këto që dojnë burrë dalin ballë për ballë dhe shiqimet i shkëmbejnë, pastaj edhe vallja kur hidhet, hidhet normalisht, zakonisht ne thojmë e kem nxanë femrën, por realisht femra e qet rrethin që ti ta nxash, përndryshe ti ke ra në grepin e gjinisë femrore”, ka thënë Ramiz Kelmendi.

Ai ka folur edhe për dashuritë e gjinive të njëjta duke shtuar se për ligjin që është miratuar me anë të cilit lejohet martesa e personave me gjini të njëjtë, sipas Kelmendit është bërë për të hyrë në Evropë./21Media

