Në seancën e sotme gjyqësore për rastin e Almirit, dha dëshminë e tij Bojan Iliq, vëllai i të dyshuarit për vdekjen e 4 vjeçarit

Në pyetjet e palës mbrojtëse, ai tha se i kanë sulmuar disa persona dhe nga rruga e Ambulantës kanë ikur në të majtë. Pasi kanë shtypur për muri familjen Aliu në Maqedoni, sipas tij, Sedati i ka hapur derën e veturës dhe e ka nxjerrë për krahu jashtë. Bojan përgjigjet se ka përdorur dhunë në vetmbrojtje dhe thotë se shufrën e hekurit ia ka marrë njërit prej sulmuesve. Ai pasi dha dëshminë u largua nga gjykata dhe nuk deshi të japë deklaratë për media. Avokati Asmir Alispahiq thotë se përgjigjet e tij ishin kontroverse në sqarimin e mbajtjes së shufrës metalike në dorën e djathtë, në momentin e dajles nga vetura dhe lëvizjes së tij drejt personave që pastaj ai i ka sulmuar.

“Kjo vërteton faktin se edhe tentimi për rikualifikim eventual të lëndës është iniciativë e prokurores publike të këtij rastij, Suzana Kusigerska. Për shkak se e njëjta, gjatë pyetjeve “të kryqëzuara” iu tregonte kahjev e përgjigjeve që dëshmitarët të flasin siç i përshtatej asaj, për të mundur ato t’i përdorë në fjalën e saj përfundimtare. Por, nga ana jonë reaguam kundër parashtrimit të pyetjve në atë mënyrë dhe trupi gjykues të njëjtat nuk i lejoi”, u shpreh Asmir Alispoahiq, Avokati i familjes Aliu.

Por, dëshmi jo të njëjta ka dhënë personi i tretë që ishte në vetur bashkë me vëllezërit Iliq. Tanja Dimkovska thotë se dyert e veturës mbyllen automatikisht nga brënda, kur vetura niset të lëvizë dhe nuk mund të hapen nga jashtë. E fejuara e Bojanit thotë se nga Ambulanta kanë lakuar në të dhjathtë. Ajo dëshmon se Bojani ka dalur nga vetura edhe për ta mbrojtur vëllanë e tij, që e sulmonin pas momentit të goditjes së Almirit me makinë për muri. Sipas saj, në veturë nuk kanë pasur asnjë armë të ftohtë.

“Ne me kolegun tim Asmir ngelëm të befasuar nga mënyra e dhënies së deklaratës së saj. Aq më tepër u shokuam, kur prokurorja nëpërmjet pyetjeve “të kryqëzuara” tentoi që ta rikthej dhe ta modifikoj deklaratën e saj, në përputhje me përshkrimin e aktakuzës ashtu siç donte prokurorja”, tha Ibrahim Bajrami, Avokati i familjes Aliu.

Ndërkaq, avokati i famijes Iliq, ashtu siç nuk tha asnjë fjalë në seancën gjyqësore, nuk foli as para mediave.

“Do t’ju përgjigjem pas dhënies së fjalës përfundimtare të prokurores publike. Kështu në rrugë nuk vendosim gjë për këtë lëndë. Jam kundër kësaj mënyre për të folur rrugëve, andaj nuk ju përgjigjem”, tha Stevan Pavlovski, Avokat i familjes Iliq.

Por avokatët e familjes Aliu kërkuan nga trupi gjykues sqarim se video-materiali i plotë, që është dëshmia bazë e këtij rasti, qarkullon në internet prej të premtes, a ka dalë prej duarve të prokurorisë apo policisë. Gjykatësja Maja Denkovska tha se ka dhënë urdhër që CD-ja mos të kopjohet. Prokurorja, Kusigerska tha se procedurë hetimore kanë ngritur vetëm dy vjet më parë, për publikimin e insertit kur është shkelur Almiri me veturë. Kurse, për videon e plotë që Bojan Iliq ka publikuar në rrjetet sociale, Kusigerska tha se nuk ka ngritur hetim dhe as që është në dijeni për të. Pala mbrojtëse kërkoi sqarim se si makina e tipit Mercdes, që me të është kryer vepra penale, dhe shërben si provë materiale, mund të riparohet dhe të nxjerret në shitje? Bojan Iliq tregoi një dokument që ka marrë leje nga SPB Kumanovë që veturën mund ta shfrytëzojë, duke e nxjerrë atë në shitje, por tani thotë se e ka terhequr nga shpallja on-line. Seanca e radhës është caktuar më 15 mars, kurse Boban Iliq, i prangosur dhe i shoqëruar nga njësitë speciale policore u kthye në qeli, ku po mbahet në paraburgim prej ditës së vrasjes të Almirit./21Media