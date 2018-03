Vishka: Joveski ka nënshkruar rikualifikimin e lëndës

Po hedhin dhe para dyerve të Prokurorisë Themelore Publike në Maqedoni. Kjo u bë në sy të vëllait të Almirit, i cili rri i strukur afër babait. Protestuesit, të cilët të premten në mesditë u mblodhën për rastin e Almirit, thanë se këtu ua sollën varrin e tij, pasi që organet e akuzës vranë sërish 4 vjeçarin e familjes Aliu nga Kumanova.

“Këtij shteti me të thënë shkurt nuk i besojmë!”

Organizatorët e protestës vazhduan të shprehin revoltën kundër vendimit të prokurorëve republikan, të cilët sipas tyre, rikaulifikuan lëndën nga vrasje me paramendim në aksident trafiku me pasojë vdekjeje. Shiu nuk i ndaloi qytetarët, të cilët protestonin përkrah familjarëve të të ndjerit 4 vjeç, me parulla në duar, që shkruanin: “Vrasja nuk është aksident”, “Drejtësi për Almirin”, “Mos e vrisni përsëri djalin tonë”. Aktivistja Anita Latifi thotë se janë kundër drejtësisë selektive dhe kërkojnë përjashtimin nga Prokuroria e Kumanovës, prokuroren e rastit Suzana Kusigerska, shkruan tv21.tv

Sipas organizatorëve të protestës edhe kryeprokurori Jovevski bart fajin se kjo lëndë është rikualifikuar. Visar Vishka tha se vendimin e nënshkroi Jovevski, të marrë nga Prokurorët republikan, sipas të cilit ishin të ndarë në baza nacionale.

Në përgjigjen e tij Jovevski tha se lënda gjendet në procedurë përpara Gjykatës Themelore dhe se përpara se ai të emërohet prokuror publik, në Prokurorinë e Lartë është bërë rikualifikimi i veprës.

“Lënda është kthyer sërish nga fillimi, mbi dëshmitë dhe faktet që do të verifikohen në këtë procedurë dhe do të veprohet në mënyrë adekuate sipas Ligjit”, tha Lubomir Joveski, Kryeprokuror.

I dyshuari Boban Iliq, goditi me makinë Almirin, në verën e 2016-tës, pas një zënke me prindin e tij Sead Aliut tek Ambulanca e Kumanovës, e cila pasoi më një përleshje fizike, nw tw cilwn u përfshinë vëllai i Bobanit dhe kushëriri i Seadit. Për rastin e njëjtë, me veprën penale “dhunë” akuzohet Sead Aliu, Sami Demiri dhe Abdulla Aliu. I dyshuari për vrasje Boban Iliq vazhdon të mbahet në paraburgim, kurse vëllait të tij Bojanit iu është hequr akuza për dhunë dhe është lënë i lirë. Në janar të 2018-ës në gjykatën themelore të Kumanovës lënda u rikthye nga fillimi për shkak të shtyrjes së seancave për 90 ditë rresht. Në seancën e mëparshme që u mbajt në shkurt, gjykata nuk përfilli kërkesën e avokatëve të familjes Aliu, për largimin e prokurores Kusigerska nga ky rast. Të hënë është caktuar të mbahet seanca e radhës për rastin “Almiri”.