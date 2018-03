Disa qasja ndaj demarkacionit

Disa qasja ndaj demarkacionit

Koalicioni qeverisës as sot nuk i ka siguruar votat e nevojshme për ratifikimin e marrëveshjes për shënimin e kufirit me Malin e Zi. Kundër marrëveshjes edhe sot janë deklaruar Vetëvendosje. Ndërsa, Lista Serbe nuk mori pjesë në seancë. Koalicioni qeverisës shpreson se shumë shpejtë do të sigurohen edhe dy votat e nevojshme që të ratifikohet demarkacioni. /21Media