“Fat vitin tjeter Shqiperia ime”

Ndonëse pati një paraqitje të shkëlqyeshme, ku tregoi aftësitë e saj vokale Lindita nuk ka arritur që të kualifikohet në finale e Eurovizionit. Ajo u paraqit me këngën “World” e katërta me rend.

Sa i përket kësaj vet këngëtarja ka reaguar me një postim në Facebook, ajo ka falënderuar të gjithë për mbështjetjen “Falemnderit te gjitheve per kete eksperience te bukur! Kam kaluar per mrekulli ! Fat vitin tjeter Shqiperia ime” , ka shkruar ajo.

Ndryshe 10 finalistët e parë të janë përfaqësuesit e këtyre shteteve Moldavia, Azerbajxhani, Greqia, Suedia, Portugalia, Polonia, Armenia, Australia dhe Qipro./21Media

