Rasti "Drenica II"

Rasti “Drenica II”

Gjykata Supreme e Kosovës dje ka hedhur poshtë kërkesat për mbrojtje të ligjshmërisë në rastin për krime lufte Drenica 2. Ish-kryetarit të Drenasit, Nexhat Demakut i është konfirmuar dënimi me 3 vjet burg, aq sa është edhe dënimi i ish-deputetit Fadil Demaku. Po ashtu dënimet janë vërtetuar edhe për Isni Thaçin, Zeqir Demakun dhe Jahir Demakun të dënuar me nga 6 vjet burgim. Dënimi me nga 3 vjet është konfirmuar edhe për Agim, Driton, Bashkim dhe Selman Demajn.

Pas këtij vendimi kanë reaguar vëllezërit Demaj duke thënë se edhe një herë u dëshmua që politika përkrah vetëm ata që ju duhen.

“Te akuzuarit me nga 12 vjet siç ishte krimineli serb Oliver Ivanovic u liruan ndërsa ne kater vellezerit te denuar pa fakte dhe deshmi konkret u shpallem fajtor per nje krim te imagjinuar nga ata qe ju shkon per shtati kjo gjë. Per nje krim te cilin jo qe se kemi berë por as qe kemi menduar ndonje herë. Per nje krim i cili thuhet se ka ndodhur në perjudhen kur dy nga ne ishim ne Shqipëri. Në perjudhen korrik, gusht, shtator 1998, për këtë që po themi egzistojnë fakte dhe deshmi te shumta edhe te komandantve më të lartë të UCK-së te cilat shihet qarte që su moren parasysh nga Gjykatat e Eulexit”, thuhet në reagimin e vëllezërve Demaj.

Në reagimin e tyre të përbashkët më tej thuhet: Në fakt secili prej nesh ishim pjesë e brigadave të ndryshme që le të nekputphet se ne asesi nuk mund te ishim pjese e një krimi qe pretendohet të jetë i perbashket./21Media