Molliqaj ka reaguar pas akuzave që atij ia bën dega e PDK-së në Prishtinë

Molliqaj ka reaguar pas akuzave që atij ia bën dega e PDK-së në Prishtinë

Dardan Molliqaj nga Vetëvendosja, ka reaguar pas akuzave që atij ia bën dega e Partisë Demokratike në Prishtinë.

Ky reagim erdhi pas konferencës së kësaj dege, të cilët thanë se Vetëvendosje në Prishtinë ka punësuar 486 njerëz me kontrata të veçanta.

“Të gjithë këta janë militantë të VV-së të udhëhequr nga gangsteri – paramilitar, Dardan Molliqaj”, tha më herët Bujar Cakolli, sekretari i kësaj dege.

Molliqaj tha se PDK-ja e ka kuptuar tashmë që do të mbetet në opozitë.

“PDK-ja e ka kuptuar tashmë që do të mbetet në opozitë, prandaj kanë filluar të sillen si të tillë”, ka thënë Molliqaj në një shkrim të tij.“Por, ata duhet ta kuptojnë që opozita nuk bëhet me shpifje. Ata duhet ta kuptojnë që kriminelët e tyre nuk do të mund t’i ikin drejtësisë nën qeverisjen e VETËVENDOSJE!-s”ka shkruar në facebook Molliqaj.

Ndërsa më herët kryetari i Prishtinës, Shpend Ahmeti, ka paralajmëruar padi për Partinë Demokratike të Kosovës dhe zyrtarin e saj.

Dardan Molliqaj ditë më parë ka dhënë dorëheqje nga pozicioni i Sekretarit organizativ të Lëvizjes Vetëvendosje. /21Media