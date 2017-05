Në ndeshjen e sotme mes Atletico Madridit dhe Real Madridit, u shënuan 3 gola

Edhe pse fitues i ndeshjes doli Atletico, Reali u kualifikua tutje pas 3 golave të shënuar në ndeshjen e parë, dhe me rezultatin final 2 me 1 në ndeshjen e sotme, rezultati i përgjithshëm arriti në 2 me 4 në favor të Realit, shkruan rtv21.tv.

Me datën 3 qershor, Real Madrid do të përballet me finalistin tjetër Juventus në finale të Ligës së Kampionëve, ku do të zbulohet edhe fituesi i sivjetmë i kupës.

Nëse Real Madrid arrin të fitojë do të jetë kupa e dytë radhazi për ta, dhe do të bëhej i vetmi klub që e ka fituar 2 herë radhazi prej se kupa ka marrë epitetin si Liga e Kampionëve./21Media

