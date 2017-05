Në ndeshjen e sotme në Ligën e Kampionëve Atletico Madrid ishte në top formë, duke shënuar 2 gola për 16 minuta

Në ndeshjen e sotme në Ligën e Kampionëve Atletico Madrid ishte në top formë, duke shënuar 2 gola për 16 minuta

Kjo solli rezultatin final në 2 me 3 në favor të Real Madridit, dhe Atleticos i nevojitej vetëm edhe një gol për të barazuar gjithçka, shkruan rtv21.tv.

Këtë nuk e lejuan “Mbretërit”, që me anë të Iscos në minutën e 42 shënuan gol për dërguar rezultatin në 2 me 1, kurse atë të përgjithshëm në 2 me 4.

Për tu kualifikuar Atletico tani duhet të shënojë edhe 3 gola, gjë që është shumë e vështirë./21Media

http://rtv21.tv/reali-mbyte-shpresat-e-atleticos/