Real Madridi pas një serie të fitoreve i është kthyer humbjeve në La Liga

“Mbretërit” u gjunjëzuan nga Espanyoli në sekondat e fundit të takimit , pasi që Gerard Moreno shënoi në minutën e 90 të takimit për t’i dhuruar tri pikë skuadrës së tij.

Realin me këtë humbje radhitet në pozitën e 3 me 51 pikë të grumbulluara, 14 me pak se Barcelona e cila gjendet ne pozitën e parë me 65 pikë të grumbulluara./21Media