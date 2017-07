Ja si iu përgjigj ajo urimit të vjehrres

Në orët e para të mëngjesit këngëtarja Remzie Osmani ka bërë një postim të veçantë. Me rastin e ditëlindjës së të dashurës Gëzimes së djalit të saj Remzia ka zgjedhur fjalët më të bukura për të shprehur urimet e saj, shkruan rtv21.tv

“Urime moj e bukur ditelindjen

100 vite te lumtura

Fati lumturia qoftë gjithmonë me ty”, ka shkruar Osmani teksa ka postuar një foto bashkë me Gëzimen. Ndërkohë që edhe kjo e fundit i është përgjigjur fjalëve të saj me një “Faleminderit shume mam”. /21Media