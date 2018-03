Iku pa e dhënë edhe edicionin e fundit të lajmeve

Moderatori i njohur i lajmeve, Resul Sinani, ka konfirmuar se po e lë punën e tij si gazetar për të iu bashkuar politikës, përkatësisht partisë NISMA.

Ai këtë e ka bërë të ditur përmes një postimi në Facebook.

“Prandaj, përmes këtij postimi për të gjithë dua të konfirmoj dy gjëra: – PO, nuk do të jem më në RTK dhe këtu e përfundoj udhëtimin tim në media pas gati 19 vjetësh. – PO, do të jem i nderuar dhe krenar që do të bëhem pjesë e POLITIKËS përmes partisë NISMA Socialdemokrate. Të tjera që janë shkruar në tekstet e portaleve, nuk i konfirmoj, por ia lë të ardhmes!”, ka shkruar ndër tjerash Sinani.

Sinani ka falënderuar të gjithë për përkrahjen në punën e tij. “Për vendimin tim, e di që e kam mirëkuptimin e të gjithë atyre duhet, prandaj i falenderoj, sepse ai mirëkuptim është motiv dhe shtytje në rrugëtimin e ri. Prandaj shumë faleminderit!”, ka shkruar Sinani në Facebook.

Kujtojmë se Resul Sinani ishte moderator i lajmeve prej 17 vitesh në televizionin publik të Kosovës./21Media