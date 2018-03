"Nëse i keni pa rektorët diku ..."

Pas përjashtimit të Agjencisë së Kosovës për Akreditim nga Regjistri Evropian për Sigurimin e Cilësisë në Arsimin e Lartë ( EQAR) ish-kryetari i Agjencisë së Kosovës për Akreditim (AKA), Blerim Rexha përmes një postimi në llogarinë e tij “Facebook”, iu ka drejtuar rektorëve duke i kërkuar të mos heshtin. Ai ju ka rikujtuar pasojat që do t’i kenë studentët pas përjashtimit të kësaj agjencie nga EQAR.

“Nëse i keni pa rektorët diku … Konferenca e Rektorëve të Kosovës u themelua në vitin 2016, nje vit pasi Agjencia e Kosovës për Akreditim u anëtarësua në EQAR, më qellim të harmonizimit të politikave të arsimit të lartë ndaj zhvillimeve dhe kërkesave të tregut të punës dhe shoqërisë.

Nëse i keni pa diku rektorët e universiteteve publike, anëtarë të Konferencës se Rektorëve, tregojuni që Agjencia është përjashtuar nga EQAR dhe ky vendim i prek më së shumti 100.000 (100 mijë) studentët e tyre. Tregojuni rektorëve që pasi studentët e tyre të marrin vizat, me vendimin për përjashtim nga EQAR, ata i pret edhe sfida e radhës dyshimi për validitet të diplomave të nënshkruara nga rektorët! Tregojuni rektorëve që tani e tutje do të kenë të vështirë bashkëpunimin me institucione Europiane të arsimit të lartë, do ta kenë më të vështirë, tani e tutje, edhe shkëmbimin e studentëve edhe stafit akademik. Vazhdimi i studimeve jashtë Kosovës, gjegjësisht njohja e diplomave nga Kosova, tani e tutje do jetë edhe më e vështirë.

Tregojuni rektorëve, nëse i shihni diku, se ata nuk do të mund të shpallin konkurs për pranim të studentëve të rinj, sepse këtë vit siç po duket nuk do të ketë kush t’i akreditojë programet e tyre. Tregojuni rektorëve që cilësia në arsimin e lartë nuk arrihet me heshtje, përkundrazi ata kanë obligim të reagojnë dhe ngrisin zërin lartë ndaj shkatërrimeve të sistemit të arsimit të lartë, siç është rasti i përjashtimi të Agjencisë nga EQAR. Tregojuni rektorëve që “Liria e shprehjes” është garantuar edhe me Kushtetutën e Kosovës (Neni 40)!”, ka shkruar Rexha.

Ndërsa në vendimin për përjashtim të Agjencisë Kosovare të Akreditimit nga Regjistri Evropian për Sigurimin e Cilësisë në Arsimin e Lartë, thuhet se Komiteti i Regjistrit ka konstatuar se pas vendimit të ministrit të Arsimit, Shkencës dhe Teknologjisë për shkarkimin e Këshillit Shtetëror të Cilësisë dhe të u.d. të drejtoreshës së Agjencisë së Akreditimit të Kosovës, kjo agjenci “ka humbur aftësinë e saj për të vepruar në mënyrë autonome”.

Kujtojmë se Ministri i Arsimit, Shkencës dhe Teknologjisë, Shyqiri Bytyqi kishte marrë vendim me 25 shtator të vitit të kaluar për shkarkimin e Bordit të Agjencisë së Kosovës për Akreditim (Këshillit Shtetëror të Cilësisë – KShC), si dhe ushtruesin e detyrës së drejtorit të kësaj Agjencie. Vendimin e kishte marr pas kërkesës së kryeministrit Ramush Haradinaj, i cili ka kërkuar edhe fillimin e menjëhershëm të procedurave për zgjedhjen e bordit të ri dhe drejtorin e AKA-së. Kryeministri Haradinaj këtë kërkesë e kishte bërë duke e arsyetuar se procesi i akreditimit në arsimin e lartë është përcjellë me parregullsi serioze, ndërsa kishte kërkuar nga ministri që procesi i ri të rezultojë me përzgjedhjen e njerëzve me ekspertizë të duhur në sektorin e arsimit, etike dhe profesionale./21Media