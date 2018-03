"Dekorata e dhënë prej tij nuk më bën nder as mua e as ndonjë luftëtari të UÇK-së"

Deputeti i Vetëvendosjes, Rexhep Selimi, nuk e ka pranuar dekoratën që i ndau Presidenti i Kosovës, Hashim Thaçi, me rastin e 10 vjetorit të shpalljes së pavarësisë së Kosovës.

Përmes një postimi në rrjetin social Facebook, Selimi tha se refuzon të pranoj dekoratë nga një person si Hashim Thaçi, shkruan rtv21.tv

“Pashë në media një liste të gjatë të të dekoruarve dalë nga zyra e Presidentit të Kosovës me rastin e 10 Vjetorit të Pavarësisë. Aty pashë edhe emrin tim. Por, unë REFUZOJ të pranojë dekoratë nga një person si Thaçi. Dekorata e dhënë prej tij nuk më bën nder as mua e as ndonjë luftëtari të UÇK-së. Refuzoj të pranojë dekoratë nga ai i cili shet tokë të Kosovës sot ashtu sic deri më tani i shiti idealet e luftës se UÇK-së”- ka shkruar Selimi.

Dekoratën e Presidentit të Kosovës, Hashim Thaçit e ka refuzuar edhe ish-kryeparlamentari i Kosovës, Jakup Krasniqi./21Media