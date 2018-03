Ish sekretarja e shtetit amerikan Condoleezza Rice, i kushtoi një video-mesazh popullit të Kosovës për nder të përvjetorit të Pavarësisë

Ish sekretarja e shtetit amerikan Condoleezza Rice, i kushtoi një video-mesazh popullit të Kosovës për nder të përvjetorit të Pavarësisë

Rice ka shërbyer si sekretare e Shteteve të Bashkuara të Amerikës nga viti 2005 deri në 2009, shkruan rtv21.tv.

Më poshtë keni deklaratën e saj të plotë:

“Përshëndetje për popullin e Kosovës. Me këtë rast special, përvjetorin e dhjetë të pavarësisë së Kosovës është nderi im që t’ua dërgoj këtë mesazh juve. Në 10 vitet e fundit, ju dhe zyrtarët e juaj të zgjedhur punuat për të përmbushur aspiratat e juaja të përbashkëta. Ju keni ndërtuar Kosovën në një shtet stabil, të pavarur dhe demokratik, me një qeveri që mbron popullin e saj në vend që t’i grabisë. Ende mbetet shumë punë për t’u bërë…

Isha e gëzuar kur kuptova se Kosova nënshkroi marrëveshje me Korporatën e Sfidave të Milleniumit, Një program i zhvilluar nga presidenti Bush, dhe vazhduar nga presidentët Obama dhe tani Trump. Kjo korporatë është e dizajnuar për të shpërblyer vendet që po qeverisin drejtë, investojnë në popullatën e saj, dhe mbajnë lirinë ekonomike. Kosova po fillon të sjellë rezultate në secilën nga këto fronte, dhe për këtë duhet të jeni krenarë.

Rruga drejt demokracisë është gjithmonë gjarpëruese, dhe shpesh ka pengesa gjatë rrugës. Mbetem me besim se me punë të zellshme e dedikim të pa ndalur ju, njerëzit e Kosovës mund të tejkaloni çdo pengesë në shtegun tuaj. Me mbështetjen e partnerëve të juaj, Evropës, Shteteve të Bashkuara dhe rreth e rreth botës ju mund të ndërtoni në përparimin që veç e keni bërë. Ne të gjithë urojmë më të mirat për ju, edhe shumë vite të paqes, lirisë dhe pavarësisë.” thuhet në mesazhin e saj./21Media