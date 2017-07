Rihanna guxon më shumë se ç’duhet

Këngëtarja e njohur, Rihanna ka marrë pjesë mbrëmë në premierën e filmit “Valerian and the City of a Thousand Planets” në Londër.

29- vjeçarja ka tërhequr shumë vëmendje me fustanin e kuq të dizejnuar nga Giambattista Valli fustan i cili i ekspozonte shumë gjoksin./21Media