Dafina Rexhepi paralamëron këngë të re

Ka kaluar shumë kohë prej që këngëtarja Dafina Rexhepi ka pauzuar nga muzika. Mirëpo ajo ka pralajmëruar një rikthim në skenë.

Në Instagram Dafina ka publikuar një fotografi nga projketi më i ri i cili do ta riaktualizojë atë në muzikë.

E veçanta është se në këtë fotografi shihet ajo dhe persona të tjerë duke e bërë simbolin e shqiponjes. “Cooming soon”, ka shkruar Dafina poshtë fotos.

Këngëtarja sa ishte aktive ka sjellë disa hite, ndër to edhe bashkëpunime ku vlen të veçohen këngët “Delicius” me Mc Kreshën, “Vip” në bashkëpunim me Lyrical Son dhe Dj Blunt e të tjera./21Media

