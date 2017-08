Nokia do të sjellë telefon me ekran më të madh

Një kohë kishte paqartësi rreth asaj se telefoni i ri premium i kompanisë Nokia do të quhet Nokia 8 ose Nokia 9. Tash përfundimisht e dimë se cili opsion ka qenë i saktë, pasi që Nokia 8 është zyrtarizuar këtyre ditëve.

Gjatë publikimit të telefonit Nokia 8, përfaqësuesi i kompanisë HMD Global ka bërë të ditur se një telefon me ekran më të madh se sa Nokia 8, është aktualisht në zhvillim për të përmbushur kërkesat e të gjithë përdoruesve.

Telefoni, ende i pa publikuar, me siguri se do të quhet Nokia 9. Ai, sipas skemave, do të ketë skaje të holla rreth ekranit, sensor të skanimit në anën e pasme.

Raportet flasin se pajisja do të ketë procesor Snapdragon 835, 6GB deri 8GB RAM-a, skaner për sy dhe certifikatë IP68.

Po ashtu, karakteristikat e këtij telefoni premium do të ndikojnë edhe në çmimin e tij, i cili pritet të jetë rreth 750 euro./21Media