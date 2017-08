Një veprim i guximshëm nga Rita Ora

Këngëtarja shqiptare me famë botërore, Rita Ora është paraqitur në “Teen Choice Awards” me një fustan rozë të ndezur dhe me flokë të verdhë.

Kjo paraqitje e saj nga mediat e huaja nuk u vlerësua si e mirë apo e keqe, por vetëm si një veprim i guximshëm nga Rita Ora./21Media