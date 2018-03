Është një nga netët më të mëdha për muzikën britanike

Ka mbetur edhe pak kohë para fillimit të ceremonisë së ndarjes së çmimeve Brit Awards 2018.

Tashmë dy këngëtaret shqiptare, Rita Ora dhe Dua Lipa kanë parakaluar në tapetin e kuq të festivalit, të dyja dukeshin mahnitëse.

Rita u shfaq me një fustan të bardh me fije, teksa kishte të zbuluar supet, ndërsa Dua Lipa ka shkëlqyer e veshur me një fustan të fryrë, ngjyrë rozë.

Rita Ora është njëra nga performueset e kësaj mbrëmje, ndërsa Dua Lipa është këngëtarja më e nominuar në këtë event, e nominuar në gjithësej pesë kategori “Brit Award for British Single”, ” MasterCard British Album of the Year”, ” British Video Award”, ” British Breakthrough Act” dhe ” Brit Award for British Female Solo Artist”./21Media