Këngëtarja shumë e famshme me origjinë shqiptare Rita Ora ka kohë që është jashtë muzikës, pasi është marrë me projekte të shumta, deri në filma të Hollywood-it

Rita në faqen e saj zyrtare në Instagram paralajmëroi këngën e saj të re, të shkruar nga artisti shumë i famshëm Ed Sheeran, që shënon rikthimin e saj në muzikë pas 2 vitesh pauzë, shkruan rtv21.tv.

Kënga quhet “Your Song”, dhe do të publikohet me datën 26 maj. Këngëtarja postoi kopërtinen e këngës duke shkruar “Më të vërtet po ndodh… ja ku është kopërtina zyrtare! Your Song”.

Kënga e fundit e Ritës ishte Body On Me që u publikua në vitin 2015, një bashkëpunim me këngëtarin kontrovers Chris Brown./21Media

