Robi për “Shën Valentin, ka një falënderim për dy personat më të rëndësishëm të jetës

Moderatori i njohur i RTV21, Robert Bojaj jo rrallë herë shpreh dashuri dhe falënderim për dy femrat më të rëndësishme të jetës së tij. Është fjala për bashkëshorten, Getoarbën dhe të bijën Eva Zoe, shkruan rtv21.tv

E sot me rastin e ditës së të dashuruarve, Robi ka zgjedhur fjalët më të mira për dashuritë e tij.

“Faleminderit që me dashurinë tënde çdo ditë na e zbukuron, dhe faleminderit Eva Zoe që me ardhjen tënde në jetë i shtove dashuri dhe madhështi çdo sekondi të jetës tonë. You two are my lifetime Valentine’s .”, ka shkruar ai në Instagram ku ka publikuar një fotografi bashkë me Getën dhe Evën.

Ky portret familjar ka marrë shumë pëlqime dhe komente në këtë rrjet social./21Media