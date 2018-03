Rooney flet për kalimin në Superligën e Kinës

Sulmuesi i Evertonit, Wayne Rooney, nuk është penduar që nuk shkoi në Superligën e Kinës pas largimit nga Unitedi.

Rooney i cili është golashënuesi rekord i Anglisë ishte fuqishëm i lidhur me një kalim në Superligën kineze. Por, 32 vjeçari vendosi që të kthehet në ekipin e fëmijërisë për të vazhduar karrierën.

“Shkuarja në Kinë ose diku tjetër për të marrë shumë të holla do të bënte që në vitet e fundit të karrierës të fitoj shumë para. Por, ky nuk jam unë. Unë kam nevojë për gola, për presion. Dëshira për të luajtur do të ishte humbur nëse do të kisha zgjedhur opsionin tjetër”, tha Rooney./21Media