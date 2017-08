Rouhani është betuar për mandatin e dytë

Presidenti i Iranit, Hassan Rouhani është betuar këtë të shtunë përpara parlamentit, duke nisur kështu zyrtarisht mandatin e tij të dytë në krye të Republikës Islamike.

Në ceremoninë solemne, e hapur nga kryetari i Parlamentit Ali Larijani, është dëgjuar himni kombëtar dhe janë recituar vargje të Kur’anit.

Në të kanë qenë të pranishëm mbi 100 delegacione nga vende të huaja, mes të cilëve edhe 8 krerë shtetesh.

Në fjalimin e tij, Rouhani ka vendosur linjat që do të ndjekë qeverisja e tij e ardhshme, duke veçuar mbrojtjen e interesave kombëtare. Ai i është referuar gjithashtu marrëveshjes bërthamore me Shtetet e Bashkuara, duke akuzuar Uashingtonin se nuk po respekton detyrimet e tij.

“Në këtë drejtim, Irani nuk do ta shkelë kurrë marrëveshjen, por nuk do të rrijë i heshtur përpara shkeljeve të Shteteve të Bashkuara, të lidhura me politikën ilegale dhe joefikase të sanksioneve dhe kërcënimeve, të cilat i kanë treguar mbarë botës se Uashingtonit nuk i zihet besë”, ka deklaruar Rouhani.

Rouhani doli fitues në zgjedhjet e muajit maj përballë kundërshtarëve të linjës së ashpër, duke siguruar 57 për qind të votave.