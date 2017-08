Rrëmujë në dhomën e hotelit

Rrëmujë në dhomën e hotelit

Këngëtarja e njohur, Rozana Radi pasi ka postuar një foto në Instagram, një komentues i ka shkruar se duhet të rregullojë dhomën e hotelit se e ka rrëmujë.

Rozana para disa ditësh me ironi i kërkoi ndjesë për rrëmujën komentuesit, duke i shkruar se do lërë pushimet dhe do zërë vendin e pastrueses së hotelit. Dhe në fakt e ka “bërë”.

Rozana ka postuar sërish një foto tjetër ku mbi të shkruan “Gjes! Sa përfundova drekën e hotelit, mora pluhurat e dhomës, lava xhamat dhe tani po shkoj t’i fus një të lame vetë. Kam vënë një letër te hyrja e hotelit. Mos bëni rrëmujë, se s’keni ardhur për qejf këtu”.