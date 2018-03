Tragjedi në Iran

Në aeroplanin që u rrëzua sot në jug të Iranit kanë vdekur që të gjithë 66 udhëtarët, të cilët gjendeshin në fluturake. Aeroplani i kompanisë Aseman Airlines, i cili nisi fluturimin nga Teherani për në qytetin Jasuxh, në jugperëndim të Iranit, u rrëzua në rajonin Semirom, rreth 620 kilometra në jug të Teheranit. Një zëdhënës i kompanisë Aseman Airlines qartësoi se në aeroplan kishte 60 udhëtarë, në mesin e tyre edhe një fëmijë, si dhe gjashtë anëtar të ekuipazhit.

Mediat njoftuan se fluturakja u zhduk nga radari rreth 50 minuta pasi filloi fluturimin nga aeroporti Mehrabad në Teheran. Guvernatori i Semiromit tha se helikopterët për shpëtim nuk po mund të ulën në vendin e fatkeqësisë, për shkak të mjegullës së dendur, ndërsa ekipet shpëtimtare po tentojnë të shkojnë në këmbë deri te vendi ku u rrëzua aeroplani.

Autoritetet iraniane njoftuan se aeroplani është pronë e kompanisë gjysmë-private, Aseman Airlines, me seli në Teheran, e cila është e specializuar për fluturime për në aeroportet në pjesët më të largëta të Iranit, por siguron edhe udhëtime ndërkombëtare.

Aeroplani që u rrëzua është përdorur për fluturime rajonale dhe për fluturime të shkurta. Pas dekadave ndërkombëtare që kanë zgjatur për dekada me radhë, flota e aeroplanëve për udhëtarë e Iranit është vjetruar, ndërsa fatkeqësitë ajrore në Iran gjatë viteve të kaluara kanë qenë mjaft të shpeshta.

Pas arritjes së marrëveshjes bërthamore me fuqitë botërore, Iran nënshkroi kontrata me kompanitë Erbas dhe Boing, me qëllim të blerjes së një numri më të madh të aeroplanëve për udhëtarë./21Media