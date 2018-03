Rënie të çmimeve kanë qumështi, perimet, sheqeri, energjia elektrike

Agjencia e Statistikave të Kosovës (ASK) ka publikuar “Indeksin e Harmonizuar të Çmimeve të Konsumit” (IHÇK) për muajin janar të vitit 2018, sipas së cilit indeksi i tërësishëm i harmonizuar i çmimeve të konsumit në vend është më i lartë për 0.2% në muajin janar 2018, krahasuar me muajin dhjetor 2017.

Kjo kryesisht sipas ASK-së është shpjeguar me ngritjen e çmimeve të konsumit te nëngrupet e COICOP-it: pemë (1.5%); perime (10.2%); furnizim me ujë dhe shërbime të ndryshme, që kanë të bëjnë me vendbanimin (2.5%); përdorim i pajisjeve për transportin personal (0.6%), me një ndikim të përbashkët të këtyre nëngrupeve prej 0.5 për qind në IHÇK.

Sipas “Indeksit të Harmonizuar të Çmimeve të Konsumit”, indeksi i tërësishëm i harmonizuar i çmimeve të konsumit pësoi rënie në një mesatare prej (-0.2%) në muajin janar 2018, krahasuar me muajin janar 2017. Kjo sipas indeksit është shpjeguar me rënien e çmimeve të konsumit në këtë periudhë te nëngrupet: qumësht, djath dhe vezë (-3.8%); perime (-5.3%); sheqer dhe ëmbëlsira (-6.4%); rrymë, gaz dhe lëndë të tjera djegëse (-8.7%)-(rënie e çmimit të energjisë elektrike në muajin janar 2018 për (-15.5%), krahasuar me tarifat dimërore të muajit janar të vitit 2017); pajisjet shtëpiake (-2.5%); pajisjet audio-vizuele, fotografike për përpunimin e informatave (-6.8%) – me një ndikim të përbashkët të këtyre nëngrupeve prej (-1.1%) në IHÇK.

Ndërsa, ngritje e çmimeve të konsumit në këtë vërehet te nëngrupet: bukë dhe drithëra (3.7%); mish (0.8%); pemë (11.7%); kafe, çaj dhe kakao (5.7%); duhan (3.7%); shërbime hoteliere (1.8%) – me një ndikim të përbashkët të këtyre nëngrupeve prej 0.9% në IHÇK./21Media