Aksidentet në komunikacion në Kosovë

Numri i aksidenteve me fatalitet ka shënuar rritje këtë vit në krahasim me vitin e kaluar, vetëm në muajin Qershor të këtij viti në aksidente trafiku kanë humbur jetën 15 persona ndërsa kanë ndodhur 1491 aksidente. Policia e Kosovës bënë thirrje për kujdes në komunikacion e sidomos në këtë kohë kur është rritur numri i veturave me ardhjen e bashkatdhetarëve./21Media