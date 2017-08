Secili nga ne përdor së paku një rrjet social, e shumë nga ne edhe më shumë

Më poshtë kemi listën e 8 rrjeteve sociale më të përdorura gjatë këtij viti që jemi:

1-Snapchat

Snapchat është një aplikacion i popullarizuar i mesazheve të imazhit që përcakton veten nga aplikacionet e tjera të ngjashme në atë që i lejon përdoruesit të marrin dhe të shkëmbejnë fotografi të shpejta me shokët e tyre. Pas një periudhe të caktuar, këto skeda fshihen në bazën e të dhënave, duke parandaluar kështu përdoruesit e paskrupullt që të vjedhin imazhin e përbashkët.

2-Flickr

Flickr është një tjetër faqe për ndarjen e fotografive që lejon përdoruesit të ngarkojnë fotot e tyre private dhe publike në databazën e saj. Aplikacioni është unik, për shkak të sistemit të tij të “guest pass”, i cili u lejon anëtarëve të Flickr të ndajnë fotot e tyre private me jo-anëtarët.

3- Reddit

Reddit është një vend i madh online që përmban një nga komunitetet më të mëdha në internet. Ajo përbëhet nga disa komunitete të vogla të quajtura “subreddits”. Secila subreddit vjen me grupin e vet të rregullave dhe secili anëtar zakonisht ndan një interes të përbashkët me çdo anëtar tjetër.

4-Pinterest

Pinterest është gjithashtu një faqe për ndarjen e fotografive që u lejon përdoruesve të kategorizojnë fotot e tyre. Përdoruesit me interesa të ngjashme mund t’i ndjekin këto borde dhe të iniciojnë dhe marrin pjesë në diskutime të frytshme për temën e tyre të përbashkët.

5-Tumblr

Tumblr është një vend i mediave sociale që lejon përdoruesit e saj të krijojnë “mikroblogët” e tyre. Microblogs mund të përmbajë të gjitha format e përmbajtjes, duke filluar nga pjesët letrare në video.

6-Instagram

Instagram është një tjetër vend i popullarizuar për ndarjen e fotografive që u lejon përdoruesve të përdorin “hashtags” për të ndihmuar në lidhjen e përmbajtjes së tyre me fotografi me etiketa të ngjashme. Karakteristika të tjera përfshijnë gjeoetiketimin, ku përdoruesit mund të ndajnë vendndodhjen e tyre së bashku me foton e tyre dhe një redaktues të imazhit amtare që gjendet brenda vetë faqes.

7-Twitter

Twitter është një faqe që fokusohet në ndarjen e lajmit të thyer dhe ngjarjeve aktuale në formën e “tweets”. Tweets, ose përmbajtja e postuar dhe e ndarë në faqe, janë të kufizuara në 140 karaktere. Jo anëtarët janë në gjendje të shohin tweets por vetëm anëtarët e regjistruar kanë të drejtë të postoni tweets.

8-Facebook

Facebook revolucionarizoi përdorimin e internetit dhe konsiderohet si vendi më i popullarizuar i rrjeteve sociale sot me rreth 2 miliardë përdorues mujorë.