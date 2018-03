Skuadra nga Teksasi vazhdon me formë të jashtëzakonshme në këtë stinor

Skuadra nga Teksasi vazhdon me formë të jashtëzakonshme në këtë stinor

Houston Rockets i është gëzuar fitores së 14-të radhazi, këtë herë duke mundur Los Angles Clippers në fushën e këtyre të fundit me rezultat 105:92.

James Harden me 25 pikë dhe Clint Capela e Eric Gordon me nga 22 secili ishin më meritorët në këtë fitore të Rockets. Në anën tjetër te Clippers, Tobias Harris me 24 pikë ishte koshashënuesi më i mirë për ekipin nga Kalifornia.

Fitore si mysafir edhe për Golden State Warriors, që në kryeqytetin e SHBA-ve, mposhtën Washington Wizards me rezultat 109-101.

Në këtë sfidë Kevin Durant realizoi 32 pikë ndërsa Stephen Curry shtoi 25 të tjera, për ta mbajtur hapin me ekipin e Houston Rockets.

Koleksionoi fitoren e 43-të sezonale Toronto Raptors me skuadrën kanadeze që vazhdon të kryesojë Konferencën e Lindjes.

Në Florida sfida përballë Orlando Magic nuk kishte aspak histori me Toronton që arriti të fitonte me shifrat e thella 117:104. DeMar DeRozan me 21 pikë dhe Kyle Lowry me 17 pikë ishin dy më meritorët për këtë fitore.