Rugova thotë se as nuk do të veprojë jashtë qëndrimit të LDK-së

Takimi i sotëm i kandidatit për kryeministër Ramush Haradinaj me deputeten e zgjedhur te LDK-se, Teuta Rugova ka ngjallur shumë reagime mbi atë se a do te votojë Teuta Rugova, Haradinajn për kryeministër.

Mirëpo deputetja Rugova tani doli me nje deklaratë hapur mbi votën e saj, duke thënë se në deklaratën e mëhershëm u keqkuptua. “ Mendoj se deklarata ime e mëparshme është keqkuptuar nga disa në raport me qëndrimin tim sepse shumë thirrje e mesazhe më kanë ardhur me pyetje rreth votës time. Unë jam deputete e LDK-së dhe as tash nuk do të veproj as edhe kurrë më parë nuk kam vepruar jashtë qëndrimit të LDK-së”, ka shkruar ajo ne reagimin e saj publik në faqen e saj në “Facebook”. / 21Media