“Me VV-në kemi dallime të mëdha konceptuale”

Deputeti i LDK-së, Naser Rugova, në intervistën dhënë televizionit tonë thotë se asnjë deputetë i LDK-së nuk do ta votoj Kadri Veselin për kryetar të Kuvendit por as Ramush Haradinaj për kryeministër. Rugova thotë se vajza e ish-presidentit Ibrahim Rugova, Teuta Rugova e ka të drejtën e vet kushtetuese për të votuar sipas vullnetit të saj, por, beson se edhe vota e saj do të jetë kundër Kadri Veselit dhe Ramush Haradinajr. Deputeti i LDK-së Naser Rugova duke folur për koalicionin e mundshëm midis LDK-së dhe Vetëvendosjes, thotë se LDK-ja dhe Vetëvendosje kanë dallime të mëdha politike, ideologjike, programore, konceptuale dhe ditëve të fundit, sipas tij, asnjë zyrtar i LDK-së nuk është takuar me përfaqësuesit e Vetëvendosjes./21Media