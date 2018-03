Ministri i Kulturës ndau Çmimet Vjetore për Letërsi

Në Ministrinë e Kulturës në Prishtinë, u mblodhën shkrimtarët që u nderuan me Çmimet Vjetore për Letërsi. Me Çmimin Kombëtar për Vepër Jetësore “Azem Shkreli”, u nderua shkrimtari Rushit Ramabaja. Ceremonia, kësaj here u organizua në kuadër të aktiviteteve për shënimin e përvjetorit të dhjetë të Pavarësisë së Kosovës./21Media